Происшествия

В Волжском разыскивают водителя, сбившего женщину около ТЦ Plaza

Происшествия 06.03.2025 20:58
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06.03.2025 20:58


В Волжском разыскивают водителя, который сегодня, 6 марта, сбил на переходе женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области.
- Женщина самостоятельно обратилась в медучреждение с ушибом колена. Водитель покинул место ДТП, информация поступила в ГАИ, ведется его розыск, - пояснили в главном управлении.
О данном происшествии сообщало ИА «Высота 102».  ДТП случилось утром на улице Нариманова около ТЦ Plaza. Женщина шла по переходу, когда с улицы Мира свернул легковой автомобиль и сбил волжанку. Происшествие сняли уличные камеры. На кадрах видно, что водитель сначала подошел к пострадавшей, однако затем снова сел за руль и уехал.
Скриншот видео: POWERNET

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