В Волжском камера засняла наезд автомобиля на женщину у ТЦ Plaza





6 марта в Волжском произошло ДТП с участием пешехода. Как сообщает ИА «Высота 102», в утренний час пик легковой автомобиль сбил женщину у торгового центра Plaza. Момент наезда сняла одна из камер уличного видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, авария случилась в 7:26. Волжанка переходила проезжую часть ул. Наримана Нариманова по пешеходному переходу. В этот самый момент с ул. Мира свернула легковушка. Несмотря на то что автомобиль двигался с довольно небольшой скоростью, водитель почему-то не затормозил, протаранив женщину.

От удара пострадавшую отбросило в сторону. Через какое-то время она встала и отошла с проезжей части. Из машины выбежал мужчина, подошёл к ней, но тут же вернулся обратно и поспешил скрыться с места аварии.

Отметим, редакция попросила прокомментировать обстоятельства произошедшего в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: POWERNET