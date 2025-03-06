



Женщины из Волгограда признались о самых желанных подарках на 8 Марта. О своих мечтах волгоградки рассказали в опросе сервиса SuperJob, передает V102.RU.

Пределом мечтаний для жительниц региона стало путешествие – о нем грезят 26% опрошенных. 14% участниц хотели бы получить деньги. Ждут предложения сходить в праздничный день в театр, музей или кино 9% волгоградок.

Получить в подарок духи, косметику, украшения или часы хотят 5% жительниц региона. Новенький смартфон желают на праздник всего 4% девушек. Минимальное количество респонденток хотели бы получить сертификаты на обучение или товары для творчества – 2% и 3%.

Также у волгоградок узнали, что же они получают обычно на Международный женский день. Согласно опросу, 6 из 10 женщин в этот праздник дарят только цветы. 15% девушек довольствуются конфетами, а 8% приобретают парфюм, косметику или средства по уходу за собой. Лишь каждая двадцатая жительница региона в этот день становится счастливой обладательницей украшений и драгоценностей.