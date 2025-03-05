Общество

Волгоградка отсудила 10 тысяч у оскорбивших ее газовиков

Общество 05.03.2025 16:10
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05.03.2025 16:10


Волгоградка отсудила у фирмы, которая занималась проверкой внутриквартирного газового оборудования, 10 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба из-за оскорбительного слова. У женщины случился конфликт с газовиками из-за претензий к их работе, а они «отомстили» принципиальной женщине, назвав ее оскорбительным словом. 

Как рассказали ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, Лариса Г. заключила договор с ООО «Газпромгазораспределение Волгоград» на проверку оборудования, исполнителем которого стало ООО «Каспийпрофсервис». 

В сентябре прошлого года при проведении обследования газового оборудования женщина отказалась подписывать акт приема выполненных работ по вполне уважительным причинам. Сотрудники фирмы неверно указали ее фамилию, количество газового оборудования в квартире и сумму оплаты. Кроме того, в путевом листе, содержащем список квартир, которые должны были обойти сотрудники, напротив ее фамилии было напечатано оскорбительное слово, которое означает «живое существо» или «негодный человек». Возмущенная волгоградка направила претензию в адрес подрядчика ООО «Газпромгазораспределение Волгоград» с требованием внести исправления в указанном списке. Однако при повторной проверке выяснилось, что оскорбление никуда не делось. Женщина предложила мастеру самостоятельно вычеркнуть это слово, на что получила отказ. 

Городищенский районный суд встал на сторону оскорбленной женщины и признал информацию, содержащуюся в списках квартир, не соответствующей действительности, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию истца. Кроме 10 тысяч, которые ООО «Каспийпрофсервис» должно будет выплатить женщине, фирма также должна будет опровергнуть указанные сведения в письменном обращении и отправить его истцу.

Решение суда в законную силу не вступило. 

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