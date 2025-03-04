Оператора Георгия Катаманова похоронят в Волгограде 5 марта

Общество 04.03.2025 16:15
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04.03.2025 16:15
Стала известна дата похорон оператора Георгия Катаманова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МТВ.OНЛАЙН, церемония прощания состоится 5 марта в 13-30 ч. в соборе Иоанна Крондштатского на улице Туманяна, 14 в Волгограде.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», Георгий Катаманов скончался на 53-м году жизни от инфаркта. В разные годы он работал на муниципальном телевидении Волгограда и ВГТРК. Его коллеги вспоминают Георгия как талантливого и увлеченного своим делом оператора, который не только делал новости, но и создавал фильмы в соавторстве с журналистами. Так, он в течение месяца ездил с медиками скорой помощи, которые стали героями фильма «Во имя жизни». Его стиль был узнаваем и неподражаем, и неслучайно Георгия считали больше не оператором, а художником. И в общении он был открытым, добрым, порядочным человеком, потеря которого тяжело переживается всеми, кто его знал.
Несмотря на то, что в последнее время он не работал по профессии, его работы навсегда сохранятся в истории волгоградской тележурналистики.
Фото МТВ
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