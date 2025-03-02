В Волгограде от инфаркта умер оператор Георгий Катаманов

- Он не только снимал для новостей, но и делал фильмы. Мы с ним вместе работали над фильмом «Во имя жизни» - про работников скорой помощи. Георгий месяц катался с бригадами неотложки, столько уникального материала, настоящих историй было отснято. У него был свой, необычный взгляд на кадр, его работы можно было узнать, даже не глядя на титры, - вспоминает Дмитрий.
Николай Коробов, главный редактор МТВ, тоже хорошо знал Георгия.
- Он был не оператор – художник. Так снимать не каждый может. Человек он был тоже замечательный – добрый, открытый, порядочный, я до сих пор в шоке, - лаконично высказался главред МТВ.
Между тем, в соцсетях объявлен клич о сборе средств на похороны Георгия. В последние годы он не работал по профессии.
Фото Ольги Терентьевой VK.com