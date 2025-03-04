В Палласовке реконструируют насосные станции за 437 млн рублей





В Палласовском районе Волгоградской области власти обещают реконструировать насосные станции 2-го и 3-го подъёмов, вблизи хутора Старая Балка и на территории районного центра. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий контракт накануне был опубликован на Госзакупках.

Победителю аукциона предстоит демонтировать старое насосное оборудование, запорную арматуру, клапаны и местные сети водоснабжения на обоих объектах, а также произвести монтаж нового оборудования и коммуникаций.

Кроме того, в рамках контракта будут автоматизированы все процессы по управлению насосными, построены станции водоочистки и водоподготовки, смонтированы ёмкости для хранения воды. Кроме того, полностью будут заменены инженерные сети, обустроены системы пожарной безопасности, а также наблюдения.

Проектом предусмотрено и благоустройство прилегающей территории, включая строительство современных КПП.

Отметим, на реализацию проекта из бюджета выделено 437 млн рублей. Подрядная организация будет отобрана по итогу открытого аукциона в середине марта 2025 года. Сдача объектов запланирован июнь 2027 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»