Кровавую Луну увидят волгоградцы в марте

— Во время полного лунного затмения, когда Земля встает между Солнцем и Луной, закрывая прямой солнечный свет, наш спутник приобретает насыщенный красноватый оттенок. Это происходит из-за преломления солнечных лучей в земной атмосфере. Часть света, огибая Землю, достигает Луны, при этом короткие волны (синие и фиолетовые) рассеиваются, а длинные (красные и оранжевые) преобладают. Этот процесс, известный как рассеяние Рэлея, похож на то, как создается голубой цвет неба днем и красные оттенки на закате, — рассказывает Евгений Бурмистров преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы Пермского Политеха.
Общество 02.03.2025 21:52
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02.03.2025 21:52
— Во время полного лунного затмения, когда Земля встает между Солнцем и Луной, закрывая прямой солнечный свет, наш спутник приобретает насыщенный красноватый оттенок. Это происходит из-за преломления солнечных лучей в земной атмосфере. Часть света, огибая Землю, достигает Луны, при этом короткие волны (синие и фиолетовые) рассеиваются, а длинные (красные и оранжевые) преобладают. Этот процесс, известный как рассеяние Рэлея, похож на то, как создается голубой цвет неба днем и красные оттенки на закате, — рассказывает Евгений Бурмистров преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы Пермского Политеха.
Волгоградцы, как и другие жители России, смогут в первом весеннем месяце увидеть полное лунное затмение, или Кровавую Луну.14 марта 2025 года Луна приобретет насыщенный красноватый или медовый оттенок - отсюда и название этого явления. Затмение будет видно в вечернее время на большей части территории России при условии ясной погоды. Для наблюдения не требуется специального оборудования, достаточно найти место с открытым обзором неба вдали от городских огней.
— Во время полного лунного затмения, когда Земля встает между Солнцем и Луной, закрывая прямой солнечный свет, наш спутник приобретает насыщенный красноватый оттенок. Это происходит из-за преломления солнечных лучей в земной атмосфере. Часть света, огибая Землю, достигает Луны, при этом короткие волны (синие и фиолетовые) рассеиваются, а длинные (красные и оранжевые) преобладают. Этот процесс, известный как рассеяние Рэлея, похож на то, как создается голубой цвет неба днем и красные оттенки на закате, — рассказывает Евгений Бурмистров преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы Пермского Политеха.
Напомним, в прошлом году волгоградцы могли наблюдать Кровавую Луну в июле.
Фото из архива V102.RU
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