У Boeing на пути в Анталию отказала одна из систем в небе над Волгоградом

Проблемы с автопилотом возникли сегодня, 1 марта, у Boeing-738 авиакомпании «Победа», который совершал полёт по маршруту Москва – Анталия, передает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.

По данным авторов канала, в 09:54 при выполнении полета в 116 км северо-западнее от Волгограда командир воздушного судна сообщил о проблемах с одним автопилотом.

- В 10.11 ЭВС сообщил о выбитом предохранителе STANDBY PASS сектора 1, отказе FMS и связи со стороны КВС. По рекомендации ЦУП авиакомпании КВС принял решение следовать на аэродром вылета Москва (Внуково). Бедствие не объявлял, - говорится в сообщении.

Во Внуково самолет приземлился благополучно. Пассажиров пересадили на резервный борт, который вылетел в Анталию в 13.36.

Фото из архива V102.RU