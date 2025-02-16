В Волгограде скончался Герой Труда России учитель Юрий Лепехин

На 83-ом году жизни скончался Народный учитель, Герой Труда РФ, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Васильевич Лепехин. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося волгоградца выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
- На всем протяжении своей жизни Юрий Васильевич был мудрым советчиком и наставником своим ученикам и коллегам-учителям и в целом внес большой личный вклад в становление современной системы математического образования в России. Помимо этого, Юрий Васильевич проводил большую общественную, в том числе патриотическую работу, и всегда своим примером, всей своей жизнью показывал, что значит быть настоящим Учителем, настоящим Патриотом, настоящим Человеком, -
подчеркнул губернатор.
Имя Юрия Лепехина вписано золотыми буквами в историю региона и нашей страны, отмечено на стене Зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.
Справка.
Юрий Лепехин более полувека проработал в системе образования, прежде всего, в МОУ СШ № 78 Краснооктябрьского района Волгограда. Трижды — победитель конкурса «Лучшие учителя России». Воспитал несколько поколений учеников, ставших победителями и призерами открытых олимпиад разного уровня, а также показавших высочайшие результаты при сдаче ЕГЭ. Имеет множество государственных наград. В 2014 году удостоен высокого звания Героя Труда Российской Федерации.
Фото Общественной палаты Волгоградской области (архив)