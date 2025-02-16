Врачи оценили состояние пострадавшего от БПЛА волгоградца

Общество 16.02.2025 11:07
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16.02.2025 11:07
Волгоградец, пострадавший в результате атаки БПЛА, находится под наблюдением врачей. Его жизни ничто не угрожает, рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.Напомним, в результате массированной атаки БПЛА на регион накануне, 15 февраля, пострадал человек в результате падения обломков беспилотника. Они упали на кровлю жилого дома на юге города и припаркованный автомобиль.
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