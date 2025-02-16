У волгоградцев остался последний шанс увидеть цветущую сирень в феврале

Кстати, в первый день работы выставки, 8 февраля, в ботаническом саду случился ажиотаж. Посетители шутили, что людей было больше, чем цветов.
Общество 16.02.2025 09:48
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16.02.2025 09:48
Кстати, в первый день работы выставки, 8 февраля, в ботаническом саду случился ажиотаж. Посетители шутили, что людей было больше, чем цветов.
В оранжерее ботанического сада в Волжском сегодня, 16 февраля, заканчивает свою работу выставка первоцветов. Как сообщает ИА «Высота 102», у всех, кто соскучился по весне, еще есть возможность полюбоваться цветочным разнообразием – ландышами, мускари, гиацинтами, тюльпанами, крокусами и примулами.
К слову, впервые на выставке были представлены подснежники. А накануне ее открытия в оранжерее случилось небольшое чудо - раньше времени расцвела сирень. Это случилось из-за теплой зимы.Между тем, некоторые из гостей выставки отметили, что в этом году на выставке было не так много тюльпанов, как в прошлом. Однако организаторы заверили, что это не так и даже наоборот. В оранжерее пояснили, что такое ощущение у посетителей складывается из-за появления новых пространств в теплицах.
Кстати, в первый день работы выставки, 8 февраля, в ботаническом саду случился ажиотаж. Посетители шутили, что людей было больше, чем цветов.
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