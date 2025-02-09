«На улице такие ароматы лишь в мае»: в Волжском случился ажиотаж на выставке первоцветов





В ботаническом саду Волжского случился ажиотаж на открытии выставки первоцветов. Сотни посетителей, уставших от уличной серости, приехали в цветущий оазис за частичкой весны, сообщает ИА «Высота 102».





- Чувствуешь этот запах? - наклоняясь к едва распустившейся ветви белой сирени, спрашивает женщина. - Запоминай. На улице так будет пахнуть только в мае.

- С такой зимой, может, уже и в феврале, - шутит проходящая мимо пара.





Оранжерея ботсада, утопающая в пионовидных тюльпанах, гиацинтах и «пропитанных» солнцем нарциссах, напоминает сегодня огромные цветочные базары. Ровно через месяц такие же цветочные «аллеи» появятся и на улицах города.

– В этом году мы вырастили больше 50 тысяч первоцветов, - рассказывают сотрудники ботанического сада. - Вместе с тюльпанами, нарциссами и гиацинтами, ставшими уже нашей классикой, мы впервые показали гостям подснежники, ландыши и морозники. А еще накануне выставки в нашей оранжерее зацвела сирень. И надо сказать, что в этом деле нам в какой-то мере помогла необыкновенно тёплая зима.

И к оригинальным фотозонам, и к обычным стеллажам с цветами горожане занимали очередь. О причинах такого небывалого спроса догадаться несложно - после зимнего "монохрома" подобная квинтсенция красок становится настоящим бальзамом для души.





- Только за сегодняшний день к нам пришли без малого две тысячи человек, что значительно больше показателей прошлого года, - рассказали работники ботанического сада. - Выставка первоцветов будет работать до следующего воскресенья. Задержать весну в оранжереях на более долгий срок мы, увы, не сможем - сезон первоцветов длится очень недолго.













Виктория Чумаков