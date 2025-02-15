Сегодня, 15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов в Тракторозаводском районе Волгограда прошел митинг, посвященный 36-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. Как сообщает ИА «Высота 102», участники тех событий вместе с семьями, представители органов власти, ветеранских и молодежных организаций, депутаты собрались в Парке Памяти, чтобы вспомнить погибших и пропавших без вести жителей Волгоградской области в той войне.









Центром Парка Памяти является скульптура «Солдаты с колоколом», которые скорбят о своих товарищах. Этот мемориал на севере Волгограда, посвященный воинам-интернационалистам, установили 10 лет назад – в 26-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана.













Вот уже десятилетие к памятнику ежегодно возлагают красные гвоздики, а рота Почетного караула проходит торжественным строем перед застывшими в бронзе воинами.













Напомним, что военнослужащие ограниченного контингента советских войск вошли на территорию Афганистана в декабре 1979 года. На протяжении 10 лет советские военнослужащие вели бои с боевиками исламских группировок на территории охваченного гражданской войной Афганистана. Главной задачей советских воинов-интернационалистов была охрана мирного населения и стратегических объектов инфраструктуры.









Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями. Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года, причём половина войск должна была быть выведена в течение первых 3-х месяцев, то есть до 15 августа 1988 года. С афганской войны не вернулись 14 тысяч россиян, в том числе 176 волгоградцев.













Фото: Павел Мирошкин / V102.RU