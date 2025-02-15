В Волгоградской области врачи спасли жизнь 29-летней жительницы города Волжского, которая разводит змей. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения региона, во время ухода за террариумами, во время манипуляций с водой, женщину укусила ядовитая змея.

Волжанка недавно приобрела в свою коллекцию белогубую куфию сейства гадюковых, родом из Вьетнама. Эта змея и напала на волжанку.

- По словам пострадавшей, она совершала обычные процедуры по уходу за террариумом, держа змею на специальном крючке, при этом другой рукой проводя уборку внутри ёмкости. Женщина не заметила момента, когда змея начала двигаться и нанесла ей укус, - рассказали в облздраве.

Пострадавшая смогла сама частично удалить яд путём отсасывания крови из раны и вызвала скорую помощь. В 25-ой больнице женщине ввели специфичную противогадючную сыворотку и приступили к интенсивной дезинтоксикационной терапии.

Волжанке повезло, так как змея перед укусом была накормленной, что уменьшило количество выделенного яда. Данный вид змеи отличается увеличенным количеством яда по сравнению с обычными гадюками.

На момент поступления женщины отёк распространился до уровня предплечья, но своевременное применение антидота позволило стабилизировать состояние женщины. Пациентка прошла курс комплексного лечения и сейчас идет на поправку.