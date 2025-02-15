Общество

«Дилетантам в этом году не выжить»: в Волгограде накануне 8 марта вновь подорожают тюльпаны

Общество 15.02.2025 17:16
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15.02.2025 17:16


В Волгограде накануне 8 марта вновь вырастут цены на тюльпаны. Представители цветочного бизнеса предполагают, что из-за подорожания луковицы и дефицита товара на российском рынке один из символов Международного женского дня будет стоить не меньше 150 рублей за штуку, сообщает V102.RU.   

О том, что весенние букеты перестали быть незначительным подарком, волгоградские покупатели заговорили еще в прошлом году. Тогда, напомним, стоимость тюльпана перевалила за сотню рублей. 

- За три года закупочная цена на луковицу тюльпанов выросла втрое. В этом году производитель покупал посадочный материал за 42 рубля, - объясняет один из крупных волгоградских производителей. – Такой стремительный рост цен связан в первую очередь с удорожанием товара в Голландии. Из-за случившегося в этом году потопа и неурожая стоимость луковицы поднялась достаточно весомо – учитывайте, что товар продается в евро. Свою роль сыграли и перекупщики, на общей волне резко задравшие цены.

Из-за обновленного прайса на луковицы молодые и неопытные игроки на цветочном рынке попросту отказались от идеи выращивать тюльпаны. 

- Профессионалы подстраиваются под нынешние условия, потому что работают с небольшим количеством брака. А вот дилетантам в этом году, увы, попросту не выжить… По этой причине дефицит, о котором мы уже говорили, не исчез, а, напротив, стал еще масштабнее, - подтверждает наш собеседник. – Покупатели почувствуют его в росте цен на тюльпаны. Если в прошлом году накануне 8 марта один цветок стоил от 120 до 150 рублей, то в этом году 150 рублей будет его минимальной стоимостью. Скорее всего, из-за этого спрос на самый сезонный товар также снизится. 

В прошлом году на шумных цветочных базарах кипели эмоции. Узнавая цену на букеты мимозы или тюльпанов, многие покупатели не скрывали своего удивления. Из-за этого некоторые продавцы жаловались на снижение спроса.  

Фото из архива V102.RU

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