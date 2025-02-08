В Волжском спасают 35-летнюю женщину, выжившую при падении с 8 этажа





В Волжском Волгоградской области медики борются за жизнь 35-летней местной жительницы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, женщина чудом выжила после падения с 8-го этажа.

Трагедия произошла 7 февраля. По информации источника издания, волжанка была доставлена в ГБУЗ «ГКБ №1 им. С.З. Фишера». На момент поступления в медицинскую организацию у пострадавшей диагностированы множественные повреждения, в числе которых закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом левого бедра. Текущее состояние волжанки редакция уточняет в региональном комитете здравоохранения.