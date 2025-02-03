Торговые сети в России оставили без навара на продаже яиц и масла





Правительство РФ приняло разработанные ФАС изменения в правила торговли социально значимыми товарами. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, закон о торговле допускает включение в цену договора вознаграждения в размере не выше 5%, которое поставщик выплачивает торговой сети за приобретение определенного количества продовольственных товаров. Исключение составляют отдельные социально значимые продукты, включенные в соответствующий перечень.

По предложению ФАС России список товаров, за реализацию которых торговым сетям запрещено взимать с поставщиков вознаграждение, был расширен. В него включены куриные яйца первой и второй категории, а также масло сливочное с массовой долей жира 72,5%.

Это будет способствовать стабилизации цен на соответствующие социально значимые продовольственные товары и повышению их доступности для потребителей, считают в ФАС.



