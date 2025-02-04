Росстат: население Волгоградской области сократилось до 2435355 человек

Общество 04.02.2025 06:17
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04.02.2025 06:17
Предварительная численность населения Волгоградской области на 1 января 2025 года составила 2 миллиона 435 тысячи 355 человек. Такие данные сообщили ИА «Высота 102» в Росстате.
При этом большинство населения региона проживает в городской местности – 1 миллион 894 тысячи 826 человек, тогда как в селах, соответственно, всего 540 тысяч 529 человек.
Между тем, по данным на 1 января 2024 года в регионе проживали 2 миллиона 454 тысячи 986 человек. Сокращение населения за год, по предварительным данным, составило 19631 человек.
Для сравнения: на 1 января 2023 года численность населения Волгоградской области по данным Росстата составляла 2 миллиона 470 тысяч 057 человек. За год, до 1 января 2024 года, в регионе стало на 14081 жителя меньше.
Фото V102.RU (архив)
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