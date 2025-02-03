Общество

Запрет на движение фур по мосту Волжской ГЭС продлили до апреля

Общество 03.02.2025 20:17
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03.02.2025 20:17

 


Облкомтранс продлил запрет на движение большегрузов по мосту через Волжскую ГЭС до 1 апреля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, такое решение принято в связи с необходимостью продолжения внеплановых работ по устранению выявленных дефектов на пролетах мостового комплекса, а также по предупреждению развития неустраненных дефектов. 

В ведомстве также аргументировали данные меры ограничениями движения грузового автотранспорта на территории Волгограда, действующими с января 2024 года. 

– Ввести в период с 00 часов 00 минут 01 февраля 2025 года до 24 часов 00 минут 31 марта 2025 года ограничение движения грузовых транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Волгоградской области «мостовой комплекс Волжской ГЭС», – сообщается в документе.  

Напомним, запрет на движение грузовиков по мосту ввели еще весной 2024 года и уже несколько раз продляли.  

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