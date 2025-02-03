Облкомсельхоз отметил ударные темпы надоев в Волгоградской области





В Волгоградской области за первый месяц 2025 года надоили на 30% больше молока, чем годом ранее. Об этом 3 февраля сообщили в администрации Волгоградской области.

– Порядка 5835 тонн молока произведено в Волгоградской области сельхозпредприятиями за первый месяц года. Наращиванию валового надоя способствует не только увеличение поголовья фуражных коров, но и повышение продуктивности. В текущем году суточные надои от одной коровы составляют 23 килограмма — почти на килограмм выше, чем в прошлом году, – сообщили в профильном комитете администрации региона.

И снижение надоев в регионе не прогнозируется. По данным специалистов, для волгоградских коров заготовлено достаточно корма – на 6,4 % больше, чем требуется.

Фото: администрация Волгоградской области