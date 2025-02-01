Общество

В Волгограде провели памятную акцию у мемориалов воинам НКВД и пограничникам

Общество 01.02.2025 11:48
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01.02.2025 11:48



В Волгограде сегодня, 1 февраля, состоялась церемония возложения венков к памятнику воинам 10-й стрелковой дивизии НКВД и пограничникам. Как сообщает ИА «Высота 102», память павших во время Сталинградской битвы воинов почтили губернатор Волгоградской области, руководители силовых структур, общественники, представители молодежных объединений.

Мероприятие было приурочено к 83-ей годовщине со дня формирования 10-й стрелковой Сталинградской ордена Ленина дивизии внутренних войск НКВД СССР, сыгравшей решающую роль в Сталинградской битве.

Напомним, скульптурная композиция «Памятный знак «Пограничникам всех поколений» была установлена  на площади Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда в 2023 году по инициативе ветеранов пограничной службы, локальных войн и конфликтов. Здесь же возвели часовню.

Справка. Воинское формирование 10-й стрелковой дивизии НКВД состояло из пяти полков, в два из которых входили бойцы истребительного батальона Сталинграда, рабочее ополчение и сотрудники милиции. Дивизия выполняла задачи по охране правопорядка в Сталинграде и в Сталинградской области.
Воины 10-й стрелковой дивизии первыми встали на защиту нашего города, приняв на себя удар врага, рвавшегося к Волге. Милиционеры и чекисты мужественно и самоотверженно сражались с превосходящими силами гитлеровцев до прихода регулярных частей Красной Армии в Сталинград.


Фото и видео V102.RU


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