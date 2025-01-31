Жительнице осажденного Сталинграда выставили космический долг за капремонт

В Волгоградской области 92-летней пенсионерке, имеющей статус «Житель осажденного Сталинграда», фонд капремонта необоснованно начислил задолженность в сумме 8 тысяч 600 рублей. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, шокированная пенсионерка обратилась за помощью в прокуратуру.

Выяснилось, что квартира, в которой проживает пожилая женщина, оформлена на двух собственников, имеющих разные лицевые счета. Однако пенсионерке выставили один счет, приписав ей и задолженность второго собственника.

Прокуратура Калачевского района направила в адрес УНО «Региональный фонд капитального ремонта» представление, по результатам рассмотрения которого необоснованная задолженность была аннулирована.