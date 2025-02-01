Общество

В Волгограде почтили память героев Сталинградской битвы

Общество 01.02.2025 09:23
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01.02.2025 09:23


На территории металлургического завода прошли памятные мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине Победы в Сталинградской битве. Центральным событием стал митинг у руин Центральной заводской лаборатории. Участие в мероприятии приняли сотрудники и ветераны-металлурги – члены ассоциации «Дети военного Сталинграда», труженики тыла, представители заводского Совета ветеранов.
– Память о подвиге защитников Сталинграда хранится во всех заводских семьях, передается из поколения в поколение, - обратился к присутствующим генеральный директор Александр Жуков. – Иначе и быть не может, ведь мы живем и работаем на героической земле, которая стала свидетелем настоящего мужества и доблести. Наши ветераны всегда будут служить нам примером истинного патриотизма, стойкости и силы духа.
О воинских и трудовых подвигах заводчан рассказала директор музея истории «Красного Октября» Наталия Болдырева. Она отметила, что бои на территории завода шли больше ста дней и только благодаря самоотверженности своих защитников он так и остался для фашистов непреодолимым рубежом на пути к Волге.

Главные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Особое внимание – участнице Сталинградской битвы Александре Семеновне Машковой, которая осенью прошлого года отметила свое 99-летие. Она в семнадцать лет пришла санитаркой в эвакопункт, затем в составе передвижного госпиталя служила медсестрой, дошла до Германии. На «Красный Октябрь» устроилась в послевоенные годы, проработав там более двадцати лет. От лица всех заводчан представители предприятия поздравили Александру Семеновну в домашней обстановке.
Завершился митинг минутой молчания и церемонией возложения живых цветов и венка к руинам ЦЗЛ. После памятные мероприятия продолжились у могилы Ольги Ковалевой – первой женщины-сталевара завода, погибшей в августе 1942 года в рядах бойцов истребительного батальона. К обелиску возложили цветы и венок.
Мероприятия также прошли у знака-стелы воинам 39-й гвардейской дивизии, где располагался ее штаб во время Сталинградской битвы, и у памятника «Лог смерти» – места ожесточенных боев воинов 95-й стрелковой дивизии и братской могилы погибших в период Сталинградской битвы. За мемориалами следят работники цеха по производству извести, порошков и люнкерита и обжимного крупносортного цеха.

Кроме того, заводчане возложили цветы и венок к братской могиле на проспекте Металлургов, в которой похоронены воины 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда, и к могилам воинов Красной армии, павших в боях за освобождение Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков, на территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, который накануне посетили представители профсоюзной организации и Молодежного комитета предприятия.
Отметим, что торжественный митинг ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве стал одним из первых в череде мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы.
Фото: читатели V102.RU

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