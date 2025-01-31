Расследования

На пожаре в Волгоградской области погибли двое супругов и их гость

Расследования 31.01.2025 11:58
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31.01.2025 11:58


В хуторе Котельников Волгоградской области работает следственно-оперативная группа на месте пожара, который унес жизни троих человек, сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Возгорание частного дома, расположенного на улице Нижняя, произошло рано утром 31 января. На месте пожара обнаружены тела супругов и их приятеля. Светлоярский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР начал доследственную проверку.

- Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Очаг возгорания находился в комнате, где располагались погибшие, - рассказала Рудник.

На телах погибших, при осмотре, не обнаружено других видимых повреждений, кроме термических ожогов. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Фото из архива V102.RU

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