Волгоградцев предупредили об увеличении пени по долгам за коммуналку

С 1 января 2025 года пени по долгам за ЖКУ будут начисляться по ставке Центробанка. Как разъяснили ИА «Высота 102» в комитете ЖКХ Волгоградской области, постановлением Правительства РФ от 26 марта 2022 года № 474 «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 - 2024 годах» ставка для расчета пеней по жилищно-коммунальным долгам была зафиксирована на уровне 9,5%. Далее применялся дифференцированный подход к её выбору. Такой особый порядок действовал по 31 декабря 2024 года.
Однако с 1 января 2025 года ставка вновь приравнена к ставке Центробанка.
После отмены действия особого порядка с 1 января 2025 года при расчётах пеней на сумму задолженности по оплате за ЖКУ будет применяться действующая ключевая ставка Центрального Банка России. Напомним, сейчас она составляет 21%.