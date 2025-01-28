Тик-токерша Аня Покров купила квартиру на юге Волгограда





Известная блогер из Волгограда Аня Покров приехала на малую родину поздравить маму с днем рождения. Как сообщает V102.RU, главным подарком в знаменательный день для ее матери стали документы на квартиру в строящемся ЖК. Подношение щедрого подарка блогерша запечатлела на видео и выложила у себя в соцсетях.





Покров приехала в свой родной город вместе с женихом и также блогером Артуром Бабичем. В момент прогулки с мамой и своим парнем по набережной в Красноармейском районе девушка сделала неожиданный сюрприз для нее, когда та пожаловалась на свою скромную жилплощадь в 33 квадратных метра.

В ответ на слова Покров вручила матери документы на квартиру в строящемся ЖК, поблагодарив за жизнь и воспитание. Женщина от переизбытка чувств не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Видео: Аня Покров / t.me