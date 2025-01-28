Общество

Угроза капремонта нависла над зданием Гидростроителя в Волгограде

Общество 28.01.2025 07:17
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28.01.2025 07:17


В центре Волгограда власти приступили к подготовке капитального ремонта помещений здания Гидростроителя на площади Павших Борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет объявил о поиске подрядной организации, которой предстоит спроектировать обновление памятника архитектуры регионального значения.

Исполнителю, отобранному по итогу открытого аукциона, необходимо разработать пакет документов для производства ремонтных работ на первом этаже и в подвале здания. Они должны включать в себя замену оконных заполнений и дверей, а также всех инженерных сетей, отделку стен и потолков, ремонт напольного покрытия, усиление и частичный демонтаж внутренних стен, установку новой системы пожарной сигнализации.

Также проектировщику предстоит сопровождать разработанную документацию до её утверждения контролирующими органами.

Отметим, техническим заказчиком работ вступает «Пост № 1». На эти цели из бюджета выделены 1,6 млн рублей. Итоги конкурса будут подведены в течение ближайших недель. Пакет документов должен быть передан заказчику в сжатые сроки, в мае 2025 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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