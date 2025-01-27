В Волгограде «Газель» насмерть сбила пешехода у заправки «Лукойл»





26 января в Кировском районе Волгограда автомобиль сбил пешехода. Как сообщает ИА «Высота 102», всё произошло поздним вечером у заправки «Лукойл». Волгоградец пытался перебежать проезжую часть ул. Лазоревая.







- В 21:00 54-летний водитель, управляя автомашиной «Газель», напротив дома № 88 «Д» по ул. С. Чекалина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, от полученных травм пострадавший скончался на месте ещё до прибытия кареты скорой помощи.

Фото из архива ИА «Высота 102», видео ГУ МВД России по Волгоградской области