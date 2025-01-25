В Волгограде откроют ТЮЗ к новому театральному сезону





Сегодня, 25 января, Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки проинспектировал реконструкцию ТЮЗа в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в пресс-службе администрации региона, театр возобновит свою работу уже к началу сезона 2025-2026.

- Я рад, что удалось сдвинуть это все с той точки, где оно находилось. Вы все это прекрасно помните. Сегодняшние изменения говорят о том, что проделана колоссальная работа. Оказывается можем, когда захотим. Вот хотелось бы, чтобы это слово «захотим», было всегда до того, как пройдут определенные мероприятия, понуждающие к исправлению ситуации. Хотелось бы, чтобы это без пинка все происходило. Но ничего страшного. Мы терпеливые. Ситуация изменилась в положительную сторону, - подчеркнул Андрей Бочаров.





Также губернатор отметил, что открытие театра должно обязательно состоятся в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в год 55-летия уже нового этапа театра юного зрителя.

- И жители Волгоградской области, города-героя Волгограда, получат, я думаю, самый современный театр юного зрителя в стране. Рассчитываю именно так и сделать. Чтобы здесь были применены самые современные технологии, подходы в возможности представить всю творческую палитру произведений наших гениальных классиков. И еще раз говорю, театр юного зрителя сезон 2025-2026 начнет в своих родных стенах, - добавил глава региона.

Рабочим предстоит установить входную группу с витражами, завершить ремонтные работы в подсобных помещениях основного корпуса, уложить паркетную доску в холлах второго и третьего этажей. Закончить внутренние и фасадные работы во вспомогательном корпусе. А также обшить фасад основного здания театра декоративными панелями.

Фото: администрация Волгоградской области