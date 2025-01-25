В Волгограде вступил в силу закон о борьбе с фиктивными браками иностранцев





С 25 января в России вступил в силу закон по борьбе с фиктивными браками. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России, теперь иностранным гражданам можно получить разрешение на временное проживание в стране вне квоты по браку с гражданином РФ только если брак длится более трех лет или есть общий ребенок.

Вид на жительство возможно будет получить в упрощенном порядке, если ребенок рожден или усыновлен в браке с гражданином РФ. Если между родителями брак не зарегистрирован, то необходимо подтверждение судом факта их совместного проживания в стране не менее трех лет, а также участия в содержании и воспитании.

Если брак будет признан судом недействительным либо расторгнут, то миграционный статус будет аннулирован.