В Волгограде «Приора» ночью опрокинулась при наезде на бордюр





В Ворошиловском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Лада Приора». Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла ночью 23 января напротив дома №67 по улице Рабоче-Крестьянская. Момент ДТП зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего на большой скорости вылетел на бордюр. После автомобиль отскочил от бордюрного камня и перевернулся.

Водитель и пассажир «Приоры» были госпитализированы в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области