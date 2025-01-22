Расследования

Бастрыкин поручил проверить врачей из-за смерти 83-летней волгоградки

Расследования 22.01.2025 21:28
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22.01.2025 21:28


Председатель следственного комитета РФ поручил провести проверку по факту возможных халатных действий медработников в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, дочь 83-летней женщины считает, что ее 83-летняя мать умерла из-за врачебной ошибки.
 - Несмотря на наличие в анамнезе пациентки ишемической болезни сердца и мерцательной аритмии, лечили ее обезболивающими средствами от желудочной боли, - рассказали в  следственном управлении.
Следственными органами СК России по Волгоградской области проводится проверка по ст. ст. 293, 109 УК РФ. Доклад о ее результатах будет представлен Александру Бастрыкину.

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