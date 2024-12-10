В Волгограде на улице Рокоссовского во второй раз выросли сосны

Общество 10.12.2024 09:26
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10.12.2024 09:26
В Волгограде на улице Рокоссовского вновь появились свежепосаженные сосны. Об этом сообщили V102.RU горожане, которые только недавно наблюдали, как рабочие выкапывали на этой территории деревья.
Напомним, в начале ноября здесь появились рабочие, которые вытаскивали из земли сосны с зеленой кроной, не похожие на погибшие или засохшие деревья, которые были высажены в конце сентября.
В мэрии тогда пояснили, что причиной удаления деревьев стало несоответствие части высаженных растений условиям контракта. В итоге сосны «демонтировали», а контракт с подрядчиком, как заявляли в администрации, должны были расторгнуть и найти нового озеленителя территории.
Всего в рамках работ по озеленению территории вдоль проезжей части по ул. Рокоссовского от пересечения с пр. Жукова до выезда на мостовой переход через Волгу со стороны Центрального и Дзержинского районов была предусмотрена высадка более 3000 саженцев деревьев крымской сосны и можжевельника скального, а также можжевельника казацкого. Для ухода за новыми и существующими зелеными насаждениями на этой территории впервые прокладывается поливочный водопровод.
Фото V102.RU
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