



Странный процесс выдергивания недавно высаженных деревьев наблюдали сегодня, 6 ноября, волгоградцы, проезжающие по улице Рокоссовского в Волгограде. Как рассказали V102.RU горожане, рабочие зачем-то выкапывали сосны с зеленой кроной, не похожие на погибшие или засохшие деревья.

В администрации Волгоград, куда с просьбой пояснить суть происходящего обратился корреспондент V102.RU, заявили, что причиной удаления деревьев стало несоответствие части высаженных растений условиям контракта.

– Это было выявлено в ходе приемки работ по посадке растений со стороны профильных служб Дзержинского района. В связи с этим оплата зеленых насаждений подрядной организации производиться не будет. В настоящее время профильные службы администрации Дзержинского района рассматривает вопрос расторжения контракта. В этом случае будет проведен аукцион на определение нового подрядчика по озеленению территории вдоль ул. Рокоссовского со стороны Дзержинского района. Работы со стороны Центрального района проводит другая подрядная организация, эти работы продолжаются в плановом режиме, срок их окончания – весна 2025 года, – говорится в комментарии мэрии.

Всего в рамках работ по озеленению территории вдоль проезжей части по ул. Рокоссовского от пересечения с пр. Жукова до выезда на мостовой переход через Волгу, со стороны Центрального и Дзержинского районов, предусмотрена высадка более 3000 саженцев деревьев крымской сосны и можжевельника скального, а также можжевельника казацкого. Для ухода за новыми и существующими зелеными насаждениями на этой территории впервые прокладывается поливочный водопровод.

Напомним, крупномеры появились вдоль ул. Рокоссовского в конце сентября этого года. Волгоградцы по-разному отреагировали на это событие: некоторые переживали, что сосны, высаженные вдоль дороги с активным трафиком, погибнут, другие, наоборот, приветствовали это начинание.

К слову, в администрации Волгограда не стали пояснять, что не так с соснами, которые теперь пошли на палки. Однако, судя по внешнему виду удаляемых деревьев, это обычные, а не крымские сосны, которые планировалось высадить на данном участке.

Фото: Алексей Ульянов / t.me