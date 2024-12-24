Расследования

Облсуд в Волгограде подтвердил приговор убийце начальника отдела Роспотребнадзора

Расследования 24.12.2024 11:22
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24.12.2024 11:22


Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор 28-летнему Александру Овчаренко, который на почве ревности причинил смертельную травму своему сопернику - руководителю территориального отдела Роспотребнадзора Александру Кулакову. 

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговор Овчаренко вступил в законную силу.

Мужчина, напомним, был признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Это уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые признали Овчаренко виновным, но заслуживающим снисхождения. На основании этого вердикта Камышинский городской суд назначил ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

- Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Овчаренко и его защитники обжаловали приговор в апелляционном порядке, просив его отменить и направить дело на новое судебное рассмотрение. Прокуратура настаивала на законности и справедливости постановленного по делу судебного акта, - рассказала Черединина.


Преступление было совершено 23 сентября 2021 года на улице Рязанской в Камышине. Рядом с ограждением городской больницы Овчаренко встретил 33-летнего Кулакова, с которым у него возник конфликт на почве ревности. Мужчина подозревал свою жену в измене, поэтому нанес сопернику ногой удары в грудь и голову. Кулаков на месте происшествия скончался от закрытой тупой травмы грудной клетки с ушибом сердца. Овчаренко вину не признал.

Фото Кулакова: управления Роспотребнадзора по Волгоградской области  

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