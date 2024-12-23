Происшествия

«Страх на всю жизнь»: на юге Волгограда дворняжка укусила 10-летнего ребенка

Происшествия 23.12.2024 10:17
0
23.12.2024 10:17


В Красноармейском районе Волгограда бездомная собака прокусила ногу 10-летнему мальчику, который проходил мимо стаи животных. Как сообщила мама несовершеннолетнего Алина Макарова, происшествие с её сыном случилось средь бела дня в воскресенье, 22 декабря. 

- В 12 часов дня он пошел на улицу, на детскую площадку. Шёл по тропинке, а в метрах пяти от тропинки были собаки, их женщина кормила. Одна черная собака подбежала к моему сыну и кусанула его за ногу. На что женщина ее окликнула, что, дескать, так нельзя делать. Мой сын в шоке. Сразу позвонил мне и мы побежали в травмпункт, - рассказала V102.RU волгоградка.

По словам женщины, ее ребенок не обратил внимание, были ли чипированы животные. 

Все произошло на улице Гражданская, 62. В этом районе постоянно бегает стая собак, но агрессии они никакой раньше не проявляли. Мама мальчика подозревает, что, скорее всего, ее сына укусила одна из этих собак.

- Укусила его точно не домашняя собака, - говорит женщина. - Сыну предстоит пройти курс уколов от бешенства. Еще и страх на всю жизнь. Он стал сильно бояться собак. Не понимаю, почему нельзя сделать какой-то приют, чтобы бездомные животные не бегали стаями по улицам в поисках пропитания. Голодно, холодно...Их жалко, конечно. Но и за детей тоже страшно. Надеюсь, что администрация прислушается к просьбе и что-то предпримет. 

Фото: Алины Макаровой

Коллаж Павла Мирошкина / V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.12.2024 13:24
Происшествия 23.12.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 13:23
Происшествия 23.12.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 12:23
Происшествия 23.12.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 12:02
Происшествия 23.12.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 10:22
Происшествия 23.12.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 18:40
Происшествия 22.12.2024 18:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 18:10
Происшествия 22.12.2024 18:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 16:33
Происшествия 22.12.2024 16:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 16:00
Происшествия 22.12.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 14:07
Происшествия 22.12.2024 14:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 13:11
Происшествия 22.12.2024 13:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 10:08
Происшествия 22.12.2024 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 08:48
Происшествия 22.12.2024 08:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2024 20:29
Происшествия 21.12.2024 20:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2024 19:17
Происшествия 21.12.2024 19:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:41
Ходил без штанов по улицам, приставал к детям: педофил получил 15 лет строгого режима под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:25
Роспотребнадзор изымает из продажи опасные шпротыСмотреть фотографии
14:09
Открыт 25-километровый участок стратегической трассы обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
14:05
Волгоградские волейболистки завершили 2024 год тремя поражениями в РязаниСмотреть фотографии
13:59
Миллионы часов и километров: Drivee подвел итоги года в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:24
Не успевший на техосмотр кроссовер выгорел дотла под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:23
Борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за больного пассажираСмотреть фотографии
12:52
«Здесь никто не пиарится»: волгоградец стал добровольцем по расчистке пляжей Анапы от мазутаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Волгоградка жестоко расправилась с ухажёромСмотреть фотографии
12:17
Волгоградка Дарья Антонова выиграла международный турнир по дзюдоСмотреть фотографии
12:16
Куда волгоградцам переехать за большими перспективамиСмотреть фотографии
12:02
В поселке Волжского пенсионер обгорел при пожаре в гаражеСмотреть фотографии
11:01
СК: толпа цыган избила битами мужчину на автозаправке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
Жители Волгограда могут оплатить услуги ЖКХ до новогодних праздниковСмотреть фотографии
10:43
В Волгоградской области у фермера обнаружили производство сомнительной сметаныСмотреть фотографии
10:37
Андрей Бочаров озадачил подчиненных после Прямой линии ПутинаСмотреть фотографии
10:22
На севере Волгограда Renault Logan снес женщину-пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
«Страх на всю жизнь»: на юге Волгограда дворняжка укусила 10-летнего ребенкаСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде возбудили уголовное дело на директора УК за снос балконовСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области скончался 39-летний священник-герой Кирилл ЩеголевСмотреть фотографии
09:18
Внимание всем: электросирены завоют в Волгограде в 10 утраСмотреть фотографии
08:33
Трассы в Волгоградской области накрыл туманСмотреть фотографии
08:19
Мэрия Волгограда: коммунальные службы работают с 5 утраСмотреть фотографии
08:04
Жуткий гололед сковал тротуары в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:40
«Команда молодости нашей»: ветераны «Ротора» сыграли с болельщиками в честь 95-летия клубаСмотреть фотографии
21:14
ТАСС: арестован экс-гендиректор оскандалившейся на реставрации «Родины-матери» компанииСмотреть фотографии
20:19
В Волгограде зажгли гирлянды на главной городской ёлкеСмотреть фотографии
19:39
Владимир Путин отметил пятерых трудяг из Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:40
В Волжском 78-летний пенсионер стал жертвой пожара в собственном домеСмотреть фотографии
18:10
В ГАИ рассказали подробности ДТП с перегородившей дорогу фурой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
 