В Красноармейском районе Волгограда бездомная собака прокусила ногу 10-летнему мальчику, который проходил мимо стаи животных. Как сообщила мама несовершеннолетнего Алина Макарова, происшествие с её сыном случилось средь бела дня в воскресенье, 22 декабря.

- В 12 часов дня он пошел на улицу, на детскую площадку. Шёл по тропинке, а в метрах пяти от тропинки были собаки, их женщина кормила. Одна черная собака подбежала к моему сыну и кусанула его за ногу. На что женщина ее окликнула, что, дескать, так нельзя делать. Мой сын в шоке. Сразу позвонил мне и мы побежали в травмпункт, - рассказала V102.RU волгоградка.

По словам женщины, ее ребенок не обратил внимание, были ли чипированы животные.

Все произошло на улице Гражданская, 62. В этом районе постоянно бегает стая собак, но агрессии они никакой раньше не проявляли. Мама мальчика подозревает, что, скорее всего, ее сына укусила одна из этих собак.

- Укусила его точно не домашняя собака, - говорит женщина. - Сыну предстоит пройти курс уколов от бешенства. Еще и страх на всю жизнь. Он стал сильно бояться собак. Не понимаю, почему нельзя сделать какой-то приют, чтобы бездомные животные не бегали стаями по улицам в поисках пропитания. Голодно, холодно...Их жалко, конечно. Но и за детей тоже страшно. Надеюсь, что администрация прислушается к просьбе и что-то предпримет.

Фото: Алины Макаровой

Коллаж Павла Мирошкина / V102.RU