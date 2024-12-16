Задержанному под Волгоградом мигранту грозит до 20 лет за пакет с «гремучей» смесью

Расследования 16.12.2024 08:16
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16.12.2024 08:16
Следователи отдела МВД России по Светлоярскому району Волгоградской области окончили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, перед судом предстанет 29-летний гражданин Узбекистана.
Мужчина, временно проживавший в Подольске Московской области, дистанционно приобрел у наркосбытчика смесь, содержащую героин и 6-моноацетилморфин для последующего сбыта, после чего прибыл в Светлоярский район.
Там по полученным географическим координатам он извлёк из тайника пакет с зельем. После этого, вызвав такси, отправился на нём к будущему месту оборудования тайника для сбыта наркотического средства наркозависимым лицам.
Однако в пути следования, 23 октября, такси было остановлено на стационарном посту ДПС сотрудниками полиции для проверки документов. Поведение пассажира показалась правоохранителям подозрительным и при личном досмотре у него был обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотическим средством общим весом около 96 грамм.
Мужчина был сначала задержан, а потом – арестован по решению суда. Ему грозит срок до 20 лет.
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