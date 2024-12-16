В Котово закрыли люк после ЧП с 3-летним ребенком

Общество 16.12.2024 08:48
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16.12.2024 08:48
В Котово Волгоградской области на улице Победы закрепили крышку люка, куда недавно провалился 3-летний ребенок. Об этом сообщили V102.RU местные жители.
Напомним, происшествие случилось в городе 1 декабря. 3-летний мальчик шел по тротуару вместе со своими родителями, когда вдруг, наступив на плохо закрепленную крышку люка, на глазах взрослых скрылся под землей.
Мальчик упал в дурно пахнущую жижу, но, к счастью, не пострадал. После этого полиция начала проверку этого ЧП, а впоследствии дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Фото Александра Касьянова
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