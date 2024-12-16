Красиво, даже очень: билайн предложил пять идей для новогодних путешествий по Югу России





На старте года хочется полюбоваться красотами и пополнить свою ленту яркими фото.

Где найти такие места, не уезжая слишком далеко? билайн предложил на выбор 5 природных достопримечательностей в разных регионах Юга России.

1.Гуамское ущелье (Апшеронский район, Краснодарский край).





Могут получиться очень романтичные кадры. Заповедное ущелье, по которому гуляют или едут в открытом паровозике по узкоколейке. (Можно еще искупаться в одном из горячих термальных источников, здесь их несколько). Билет на паровозик лучше заранее купить онлайн. А гулять по ущелью – во вторник, в этот день паровозик “отдыхает”.

2. Водопады Руфабго (поселок Каменномостский, Адыгея).





Зимой все 16 водопадов так же прекрасны, как и летом. Позаботьтесь об удобной обуви - на камнях в долине может быть скользко. билайн в Адыгее недавно перевел частоты из стандарта 3G в пользу более технологичного 4G. И теперь мобильный интернет в районе водопадов работает еще быстрее.

3. Роза Пик, 2320 м над уровнем моря (поселок Красная Поляна, Краснодарский край).





Можно любоваться заснеженными вершинами, а потом отправиться в питомник к хаски или к милым альпакам. На пути от Адлера до Красной Поляны билайн запустил скоростной мобильный интернет в горных тоннелях, и теперь он работает бесшовно. На горнолыжных курортах скорость мобильного интернета билайн к новому сезону выросла в среднем на 15%.

4. Нижнее Голубое озеро (Черекский район, Кабардино-Балкария). Это живописное озеро в 30 км от Нальчика не замерзает даже зимой. Долгое время никто не знал точную глубину водоема. Теперь оно считается одним из самых глубоких карстовых озер в мире (292 м). В свое время здесь побывал всемирно известный исследователь подводного мира Жак-Ив Кусто. билайн запустил новую базовую станцию, и теперь голосовая связь и скоростной мобильный интернет доступны как во время прогулок, так и на территории гостиниц, расположенных неподалеку от озера.

5. Цейское ущелье (Алагирский район, Северная Осетия-Алания). Сюда круглый год приезжают любители активного отдыха в горах. билайн модернизировал оборудование на базовой станции возле альплагеря «Цей», расположенного у подножия горы Монах. Теперь можно делиться своими впечатлениями о красотах ущелья на высоких скоростях в режиме онлайн.

Фото: билайн