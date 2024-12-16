«Крымский мост» выведут из сумрака в Волгограде





В Центральном районе Волгограда специалисты продолжают благоустраивать сквер на ул. 7-й Гвардейской. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз у городских служб дошли руки до архитектурной подсветки. Последнюю муниципальное предприятие «Волгоградзеленхоз» обустроит на декоративной композиции «Крымский мост». Соответствующий контракт был размещён на Госзакупках.

Согласно данным электронных торгов, победителю предстоит проложить коммуникации, оборудовать специальные рейки и крепления, а также установить 130 прожекторов, отвечающих за архитектурную подсветку арт-объекта.

Отметим, на эти цели из бюджета выделены 1,6 млн рублей. Поставщик будет определён во второй декаде декабря. Произвести все работы исполнителю предстоит всего за два дня с момента подписания договора.

Фото из архива ИА «Высота 102»