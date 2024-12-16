Общество

В подвале финуправления Волгограда сделают защитное укрытие

Общество 16.12.2024 08:11
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16.12.2024 08:11


Финансовое управление администрации Волгограда, расположенное на улице Порт-Саида, будет приспособлено для современного использования. Как сообщает V102.RU, научно-проектная документация для проведения работ по сохранению (ремонту) этого здания, которое является объектом культурного наследия, прошла государственную экспертизу.

Специалисты, которые были аттестованы для проведения экспертизы, признали представленные на их суд документы соответствующими требованиям законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Обследование объекта было выполнено в сентябре 2024 года. В целом его состояние оценивается как нормальное. Работы планируется провести в подвальном помещении объекта культурного наследия. 

- Согласно задания заказчика, необходимо провести ремонт помещений с целью приспособления существующих помещений под защитное укрытие ЗС ГО, - говорится в документах. - В целях сохранения и приспособления подвала под «укрытие», в части помещений подвала поменять назначение помещений, не удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности. И перенести их в другое место.

Помимо этого планируется провести ремонт в вестибюле и в актовом зале на третьем этаже согласно дизайн-проекту заказчика.

- Проектные решения не затрагивают элементы, относящиеся к предмету охраны объекта, - указывают эксперты.

Здание, в котором в настоящее время располагается Главное финансовоказначейское управление администрации Волгоградской области, было построено в 1952 году. Технический проект на строительство каменного трехэтажного здания был разработан архитектором Федором Лысовым. Из общей площади 2479,9 кв.м. полезная площадь административных помещений составляла 1200 кв.м, вспомогательная - 975 кв.м, а жилая – 304,8 кв. м (всего 12 квартир – 6 двухкомнатных и 6 однокомнатных). Однако здание заселено не было. К 1954 году его владельцем стал Сталинградский областной финансовый отдел. В 2004 году здание было надстроено четвертым мансардным этажом. 

Архитектурный облик памятника выдержан в формах неоклассицизма. В 2023 году в здании был проведен ремонт крыши, фасада, части помещений, выполнена гидроизоляция фундамента.

Скриншот Яндекс.Карты

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