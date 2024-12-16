Волгоградка сорвала разбойное нападение с мачете на собственный дом





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области двое мужчин попытались ограбить сельский дом. Как сообщает ИА «Высота 102», вооружившись холодным оружием, они угрозами хотели заставить хозяина выплатить им несуществующий долг.

- 11 сентября 2024 года двое братьев 37 и 44 лет приехали в одно из сёл Среднеахтубинского района с целью разыскать своего знакомого. Однако выяснилось, что здесь проживает лишь его брат. У злоумышленников возник план незаконного обогащения, и они стали требовать с жильца 20 тысяч рублей, которые якобы когда-то задолжал им его родственник, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Однако хозяин оказался не из робкого десятка и отказался выплачивать какие-либо средства. Тогда братья начали угрожать мужчине мачете, а после и огнестрельным оружием.

Остудить пыл незваных гостей пришлось жене сельчанина. Она сообщила напавшим, что уже вызвала наряд полиции. Услышав это, братья поспешили ретироваться с места преступления. Однако вскоре подозреваемых задержали правоохранительные органы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое. В настоящее время материалы расследования переданы в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102»