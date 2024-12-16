Андрей Бочаров выразил соболезнование в связи с кончиной Тамары Колбасиной

Общество 16.12.2024 10:19
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16.12.2024 10:19
Андрей Бочаров от себя лично и от имени всех жителей Волгоградской области выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Почетного гражданина Волгоградской области, жителя осажденного Сталинграда, ветерана труда, общественного деятеля Тамары Васильевны Колбасиной. Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.
Тамаре Васильевне было 93 года. Будучи совсем ребенком, она испытала на себе все ужасы и тяготы военного времени. В 1942 году, в начале Сталинградской битвы, ей было всего 10 лет. Отец воевал на фронте, а она с мамой и другими членами семьи остались в сражающемся и непокоренном Сталинграде. И делали все, чтобы приблизить Победу.
После войны она участвовала в возрождении мирной жизни, в восстановлении города-героя. В дальнейшем свою жизнь Тамара Васильевна посвятила педагогике: долгие годы преподавала экономику в разных образовательных учреждениях.
После выхода на пенсию вошла в состав городского Совета ветеранов, работала в военкомате, параллельно занималась общественной работой в составе ассоциации «Дети военного Сталинграда». Вместе с коллективом единомышленников поднимала военные архивы. Найденные документы легли в основу Волгоградской областной Книги памяти.
Почетным гражданином Волгоградской области Тамара Васильевна Колбасина стала в ноябре 2023 года. Ее имя навечно вписано золотыми буквами в Зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.
Фото администрации Волгоградской области (архив)
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