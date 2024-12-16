Общество

69% волгоградцев поддержали закон о детях мигрантов

Общество 16.12.2024 09:48
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16.12.2024 09:48


Таковы результаты исследования, которое провел сервис SuperJob среди волгоградцев, в связи с принятым недавно законом, запрещающим прием в школы детей мигрантов без знания русского языка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные опроса, противников зачисления в школы не знающих русского языка детей мигрантов оказалось больше всего среди волгоградцев, у которых есть дети-школьники. 
Чаще в пользу запрета высказывались мужчины (71% против 67% среди женщин). 3 из 4 горожан в возрасте от 35 лет считают, что дети мигрантов должны выучить русский язык еще до того, как пойдут в школу. Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них сторонников запрета. Еще более категоричны родители школьников: 81% из них против приема не говорящих по-русски детей мигрантов в школы.
12% волгоградцев не поддерживают законопроект: «Школа на то и школа, чтобы обучать детей, а не разделять по национальному признаку»; «Если дети мигрантов не будут ходить в школу, то они в будущем могут стать преступниками». Есть и предложения для решения проблемы: «Следует организовать специальные классы или группы для помощи этим детям».
Напомним, на днях Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка.

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