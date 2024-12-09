Происшествия 09.12.2024 14:16
0
09.12.2024 14:16
В СНТ «Изобилие» в Волжском Волгоградской области накануне загорелась баня, пламя от которой перекинулось на дом. Как рассказали V102.RU очевидцы, происшествие случилось вечером 8 декабря.
- На одном из участков на улице Речная загорелась сначала баня, - рассказывают дачники. – При этом в доме находился пожилой мужчина, который не заметил, что происходит у него на участке. Пожарных поэтому вызвали соседи. Если не они, дедушка сгорел бы в своем доме, - утверждают волжане.
По словам очевидцев, горящий дом с баней приехавшие пожарные тушили около двух часов.
- Они периодически уезжали за водой на улицу Набережная в Волжском, где набирали ее в пожарном гидранте. Наверное, поэтому так долго тушили, - продолжают свидетели.
Дачники также утверждают, что огонь повредил и соседние дома и постройки. Информацию о происшествии в ГУ МЧС по Волгоградской области уточнить не удалось. На запрос СМИ о вечернем происшествии в СНТ «Изобилие» ответ получен не был.
Напомним, в садоводческом товариществе «Изобилие» 25 ноября также сгорел один из домов.
Видео V102.RU
В Волгограде 5-летний ребенок несколько дней провел рядом с разлагающимся трупом матери09.12.2024 12:10
Происшествия 09.12.2024 12:10
В Котово три многоэтажки остались без тепла в морозную ночь09.12.2024 10:21
Происшествия 09.12.2024 10:21
Волгоградка на Hyundai Solaris протаранила забор09.12.2024 09:33
Происшествия 09.12.2024 09:33
Под Волгоградом на саратовской трассе фура столкнулась с иномаркой08.12.2024 21:15
Происшествия 08.12.2024 21:15
Под Волгоградом подросток на «десятке» протаранил пост ДПС08.12.2024 09:51
Происшествия 08.12.2024 09:51
В Волгограде Лада Гранта ночью снесла столб: двое в больнице07.12.2024 15:58
Происшествия 07.12.2024 15:58
В центре Волгограда на остановке скончался мужчина07.12.2024 15:01
Происшествия 07.12.2024 15:01
Тело рабочего нашли в туалете на предприятии под Волгоградом07.12.2024 13:57
Происшествия 07.12.2024 13:57
В жестком ДТП около ДК «Патриот» в Волгограде пострадали двое07.12.2024 12:23
Происшествия 07.12.2024 12:23
69-летний волгоградец с провалами в памяти потерялся на шоссе Авиаторов07.12.2024 09:32
Происшествия 07.12.2024 09:32
Под Волгоградом потушили камыш на площади 1 га07.12.2024 09:13
Происшествия 07.12.2024 09:13
SHOT: волгоградка может быть причастна к смерти мужа в Санкт-Петербурге06.12.2024 16:54
Происшествия 06.12.2024 16:54
В Волгограде камеры засняли разваливающуюся на ходу фуру06.12.2024 13:05
Происшествия 06.12.2024 13:05
В Волгоградской области из-за печки сгорели два «Урала» вместе с гаражом06.12.2024 11:50
Происшествия 06.12.2024 11:50
Курильщик сгорел в своей квартире в Волгограде06.12.2024 07:47
Происшествия 06.12.2024 07:47