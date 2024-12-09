Происшествия

«Дедушка чуть не сгорел»: в СНТ «Изобилие» в Волжском соседи спасли дачника

Происшествия 09.12.2024 14:16
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09.12.2024 14:16




В СНТ «Изобилие» в Волжском Волгоградской области накануне загорелась баня, пламя от которой перекинулось на дом. Как рассказали V102.RU очевидцы, происшествие случилось вечером 8 декабря. 
- На одном из участков на улице Речная загорелась сначала баня, - рассказывают дачники. – При этом в доме находился пожилой мужчина, который не заметил, что происходит у него на участке. Пожарных поэтому вызвали соседи. Если  не они, дедушка сгорел бы в своем доме, - утверждают волжане.
По словам очевидцев, горящий дом с баней приехавшие пожарные тушили около двух часов. 
- Они периодически уезжали за водой на улицу Набережная в Волжском, где набирали ее в пожарном гидранте. Наверное, поэтому так долго тушили, - продолжают свидетели. 
Дачники также утверждают, что огонь повредил и соседние дома и постройки. Информацию о происшествии в ГУ МЧС по Волгоградской области уточнить не удалось. На запрос СМИ о вечернем происшествии в СНТ «Изобилие» ответ получен не был. 
Напомним, в садоводческом товариществе «Изобилие» 25 ноября также сгорел один из домов. 
Видео V102.RU

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