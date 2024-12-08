Общество

В Волгограде неожиданно подешевела хурма

Общество 08.12.2024 20:25
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08.12.2024 20:25


В Волгограде в самом разгаре сезон хурмы. Полки магазинов и павильонов заставлены ящиками с идеально калиброванными «свечками» или шоколадным «корольком». На удивление, популярная ягода в этом году убавила в цене. Подробнее обо всем – в материале ИА «Высота 102».

С конца осени налитая солнцем хурма – чаще всего на прилавках выставляют ягоду из Азербайджана – становится одним из главных хитов продаж. Конкуренцию ей в это время могут составить разве что первые мандарины.


- В прошлом году нам говорили о рекордных урожаях хурмы. Однако цена на нее все равно росла. И росла достаточно стремительно, - говорит продавец одной из овощных лавок в Центральном районе. – В этом году ситуация изменилась. В закупке стоимость ягоды упала примерно на 50 рублей. Чего не скажешь о мандаринах – они подорожали практически на 50%. И если абхазские фрукты всегда были в цене, то вот продукция из Турции и ЮАР прибавила достаточно ощутимо.

Как выбирать?

Волгоградцам, которые не хотят связать рот дубовой хурмой, советуют отбросить стеснение и пощупать ягоды в лотках. Секрет правильного выбора вовсе не является секретом – чем мягче и прозрачнее будет хурма, тем больше шансов у покупателей на приятное послевкусие.

- Иногда к нам заглядывают покупатели с достаточно специфическими предпочтениями, которые просят самую жесткую и максимально вяжущую ягоду, - улыбается предприниматель Дарья. - Но, конечно, абсолютное большинство выбирает хурму помягче – ту, что перестала быть «камнем», но еще и не превратилась в кашу. Поставщики доставляют ее спелой, и все же на месте мы ее сортируем – самую мягкую выставляем на витрину сразу, а ту, что пожестче, оставляем дозревать.


Действительно ли хурма так полезна?

О пользе хурмы врачи разных профилей говорят однозначно. По их словам, осенняя ягода становится настоящей «шкатулкой» с витаминами.

- Хурма богата витаминами группы А, В и С. В ней также содержится много йода, что важно для людей, испытывающих проблемы с щитовидной железой. В нашем регионе таких пациентов достаточно много, ведь мы живем не у моря и не так часто едим морскую рыбу и морепродукты, - комментирует доктор медицинских наук, заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко. – Созревающая осенью ягода насыщена калием и магнием, а, стало быть, полезна волгоградцам с нарушением сердечного ритма и проявлением сердечной недостаточности. Ну, и, конечно же, она содержит достаточно много железа, поддерживающего кровеносную систему.


От одного лишь перечисления плюсов для организма возникает желание есть хурму на завтрак, обед и ужин. Однако такое изобилие не принесет должного эффекта.

- Наряду с этим хурма содержит в себе много сахаров и простых углеводов, поэтому людям с сахарным диабетом или склонностью к ожирению ее нужно есть очень дозированно, - предупреждает профессор. – К тому же, в ягоде есть танин, который как раз и делает ее вязкой. Человек, который без меры ест слишком жесткую и вязкую хурму, рискует попасть в больницу с так называемыми пищевыми камнями. Правда, для этого нужно употреблять каждый день по полтора десятка плодов. Если же вы едите по две-три штуки, то ваш организм только лишь скажет вам спасибо.

Текст: Виктория Чумакова, фото: Геннадий Гуляев

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