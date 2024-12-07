В Волжском двое грабителей пропили отобранный у прохожего телефон

Расследования 07.12.2024 12:57
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07.12.2024 12:57
Полицейскими Волжского задержаны уличные грабители. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 30 ноября к 30-летнему прохожему подошли двое пьяных мужчин, избили его и отобрали тысячу рублей и сотовый телефон.Грабителями оказались двое местных жителей 22 и 28 лет, которые сознались в содеянном. Мужчины пояснили, что чужой телефон они сдали в скупку, а вырученные деньги потратили на спиртное. В настоящее время ведется расследование этого преступления.
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