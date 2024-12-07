Общество

«Себе отключите»: в Михайловке соцучреждения остаются без света из-за долгов

Общество 07.12.2024 07:59
0
07.12.2024 07:59


В Михайловке Волгоградской области начались отключения света из-за долгов соцучреждений перед поставщиком ресурса. Как рассказали V102.RU местные жители, еще в октябре в городском округе сельские и городская библиотеки более двух недель работали в условиях отсутствия электричества. По словам михайловцев, обстановка в библиотеках напоминала картинки из дореволюционных изб-читален, только вместо лучины и керосинки посетители подсвечивали себе фонариками на телефонах. Cвет отключили из-за того, что администрация городского округа не платила по счетам за электричество. Сотрудники рассказывали, что чиновники  призывали их  потерпеть, потому что «всем сейчас тяжело». При этом задолженность была не такая уж большая, а порой исчислялась даже несколькими тысячами рублей.
На днях такая же ситуация повторилась и в другом учреждении Михайловки. В МБУ ДО «Спортивная школа» на днях также отключали свет из-за смешного долга – около 10 тысяч рублей. В спортшколе, между тем, дети занимаются несколькими видами спорта – боксом, кикбоксингом, легкой атлетикой, а также волейболом, баскетболом и футболом. Директор учреждения Ирина Фирсова на просьбу позвонившего корреспондента информагентства прокомментировать ситуацию отказалась общаться на данную тему, посоветовав обратиться в администрацию Михайловки. В мэрию городского округа уже направлен редакционный запрос.
Однако выяснилось, что михайловцы уже пожаловались на городские власти, которые допустили отключения от света социальных учреждений, в администрацию Президента РФ. За михайловских чиновников пришлось объясняться в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, куда было переправлена жалоба горожан. В администрации региона проблему подтвердили.
- В бюджете городского округа имеются финансовые  трудности из-за недостаточности поступления средств в доходную часть бюджета. В результате чего возникают проблемы со своевременной оплатой обязательств за электрическую энергию по муниципальным учреждениям, а также своевременного исполнения обязательств по ремонту дорог на территории города, - цитата из ответа.
При этом чиновники администрации региона заверили, что в следующем году будут предприняты дополнительные меры для сбалансированности муниципального бюджета и увеличены субсидии, а также отчисления от некоторых видов налогов, которые остаются в городской казне.
Напомним, городской округ Михайловка несколько лет назад был объявлен территорией опережающего социально-экономического развития. Жители невесело шутят, что, если отключения света в библиотеках и есть то самое развитие, то неплохо было бы вернуть городу прежний статус - главное, чтобы электричество было.
Между тем, один из известных спортсменов Михайловки, марафонец Михаил Пахомов записал гневное видеообращение к городским властям, которое опубликовал местный портал «Новое время Михайловка». В нем спортсмен возмутился отсутствием света в спортшколе и предложил чиновникам отключить электричество в своих кабинетах. Так сказать, чтобы вместе с народом пережить  трудности и «перетерпеть».
Коллаж Павла Мирошкина V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.12.2024 21:43
Общество 06.12.2024 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2024 21:15
Общество 06.12.2024 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2024 17:53
Общество 06.12.2024 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2024 17:24
Общество 06.12.2024 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2024 16:45
Общество 06.12.2024 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2024 15:27 Реклама
Общество 06.12.2024 15:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.12.2024 14:11
Общество 06.12.2024 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2024 10:05
Общество 06.12.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2024 09:47
Общество 06.12.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2024 08:22
Общество 06.12.2024 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2024 07:26
Общество 06.12.2024 07:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 21:54
Общество 05.12.2024 21:54
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 20:59
Общество 05.12.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 20:20
Общество 05.12.2024 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 19:13
Общество 05.12.2024 19:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

07:59
«Себе отключите»: в Михайловке соцучреждения остаются без света из-за долговСмотреть фотографии
07:18
11 домашних матчей «Ротора» вошли в топ-30 по посещаемости в Первой лигеСмотреть фотографии
21:43
Волжская ГЭС с 11 декабря снизит сбросы водыСмотреть фотографии
21:15
Сильный ветер и гололедицу пообещали на выходных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:50
Наставник «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев: «Хотим попасть в первую шестерку»Смотреть фотографии
20:16
Волгоградка на видео рассказала, как стала жертвой мошенников и отдала 4 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
В Волгоградской области высадили рекордные 8 млн деревьев за годСмотреть фотографии
19:02
Депутаты единодушно переизбрали подсудимого Ивана Геля на пост главы Иловлинского районаСмотреть фотографии
18:42
Владельца котельной обвинили в краже 3 млн рублей жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
17:55
В Сочи на каникулы: билайн запустил скоростной мобильный интернет в горных тоннеляхСмотреть фотографии
17:53
Жильцам дома на ул. Мира в Волгограде пересчитают плату за отоплениеСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде участникам СВО передали внедорожники и седаны для боевых задачСмотреть фотографии
17:09
Производители колбас предупредили ритейлеров о росте цен в 2025 годуСмотреть фотографии
16:54
SHOT: волгоградка может быть причастна к смерти мужа в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
16:47
В волгоградском Политехе цифровизовали процесс обученияСмотреть фотографии
16:45
И пяти годиков не исполнилось. В Волгограде решили переделать остановку на ул. КраснознаменскойСмотреть фотографии
16:00
Названы лауреаты международной премии «Мы вместе» от бизнеса и промышленностиСмотреть фотографии
15:49
Дело о столкновении двух теплоходов в акватории ВДСК отправили в прокуратуруСмотреть фотографии
15:27
Школьное кафе: в школе №113 ввели новый формат питанияСмотреть фотографии
15:02
Владимир Путин ответит на вопросы россиян и СМИ 19 декабряСмотреть фотографии
14:56
Оптовую базу в Волгограде силовики проверили на наличие нелегаловСмотреть фотографии
14:50
Волгоградца, расчленившего родного брата, суд отправил в СИЗОСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
Прагматичность и ничего личного? Политологи о том, почему Бочаров не стал менять своих замовСмотреть фотографии
14:11
Россияне из-за нехватки средств чаще ездят на дряхлеющих автомобиляхСмотреть фотографии
13:43
В Госдуме предложили ввести ипотеку под 2% для участников СВОСмотреть фотографии
13:20
Волгоградец убил родного брата, расчленил его и разбросал части тела на пустыряхСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
В Волгограде камеры засняли разваливающуюся на ходу фуруСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
Путин подписал закон о списании кредитов с участников СВОСмотреть фотографии
11:50
В Волгоградской области из-за печки сгорели два «Урала» вместе с гаражомСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде «химичившую» при закупках жилья чиновницу поймали на взятке в 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
 