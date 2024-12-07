«Себе отключите»: в Михайловке соцучреждения остаются без света из-за долгов

- В бюджете городского округа имеются финансовые трудности из-за недостаточности поступления средств в доходную часть бюджета. В результате чего возникают проблемы со своевременной оплатой обязательств за электрическую энергию по муниципальным учреждениям, а также своевременного исполнения обязательств по ремонту дорог на территории города, - цитата из ответа.

При этом чиновники администрации региона заверили, что в следующем году будут предприняты дополнительные меры для сбалансированности муниципального бюджета и увеличены субсидии, а также отчисления от некоторых видов налогов, которые остаются в городской казне.

Напомним, городской округ Михайловка несколько лет назад был объявлен территорией опережающего социально-экономического развития. Жители невесело шутят, что, если отключения света в библиотеках и есть то самое развитие, то неплохо было бы вернуть городу прежний статус - главное, чтобы электричество было.

Между тем, один из известных спортсменов Михайловки, марафонец Михаил Пахомов записал гневное видеообращение к городским властям, которое опубликовал местный портал «Новое время Михайловка». В нем спортсмен возмутился отсутствием света в спортшколе и предложил чиновникам отключить электричество в своих кабинетах. Так сказать, чтобы вместе с народом пережить трудности и «перетерпеть».

- цитата из ответа.При этом чиновники администрации региона заверили, что в следующем году будут предприняты дополнительные меры для сбалансированности муниципального бюджета и увеличены субсидии, а также отчисления от некоторых видов налогов, которые остаются в городской казне.Напомним, городской округ Михайловка несколько лет назад был объявлен территорией опережающего социально-экономического развития. Жители невесело шутят, что, если отключения света в библиотеках и есть то самое развитие, то неплохо было бы вернуть городу прежний статус - главное, чтобы электричество было.Между тем, один из известных спортсменов Михайловки, марафонец Михаил Пахомов записал гневное видеообращение к городским властям, которое опубликовал местный портал «Новое время Михайловка». В нем спортсмен возмутился отсутствием света в спортшколе и предложил чиновникам отключить электричество в своих кабинетах. Так сказать, чтобы вместе с народом пережить трудности и «перетерпеть».

Коллаж Павла Мирошкина V102.RU



В Михайловке Волгоградской области начались отключения света из-за долгов соцучреждений перед поставщиком ресурса. Как рассказали V102.RU местные жители, еще в октябре в городском округе сельские и городская библиотеки более двух недель работали в условиях отсутствия электричества. По словам михайловцев, обстановка в библиотеках напоминала картинки из дореволюционных изб-читален, только вместо лучины и керосинки посетители подсвечивали себе фонариками на телефонах. Cвет отключили из-за того, что администрация городского округа не платила по счетам за электричество. Сотрудники рассказывали, что чиновники призывали их потерпеть, потому что «всем сейчас тяжело». При этом задолженность была не такая уж большая, а порой исчислялась даже несколькими тысячами рублей.На днях такая же ситуация повторилась и в другом учреждении Михайловки. В МБУ ДО «Спортивная школа» на днях также отключали свет из-за смешного долга – около 10 тысяч рублей. В спортшколе, между тем, дети занимаются несколькими видами спорта – боксом, кикбоксингом, легкой атлетикой, а также волейболом, баскетболом и футболом. Директор учреждения Ирина Фирсова на просьбу позвонившего корреспондента информагентства прокомментировать ситуацию отказалась общаться на данную тему, посоветовав обратиться в администрацию Михайловки. В мэрию городского округа уже направлен редакционный запрос.Однако выяснилось, что михайловцы уже пожаловались на городские власти, которые допустили отключения от света социальных учреждений, в администрацию Президента РФ. За михайловских чиновников пришлось объясняться в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, куда было переправлена жалоба горожан. В администрации региона проблему подтвердили.