Общество

Жильцам дома на ул. Мира в Волгограде пересчитают плату за отопление

Общество 06.12.2024 17:53
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06.12.2024 17:53


В Волгограде жильцы дома №18 по ул. Мира получили квитанции на оплату отопления с немыслимыми цифрами. Как рассказали горожане, тепло в квартирах обошлось им в суммы до 12 тысяч рублей. И это стало поводом для разбирательств. Как итог, сообщает ИА «Высота 102», – волгоградцам обещают произвести перерасчет в ближайшее время. 

По информации компании «Концессии теплоснабжения», куда информагентство обратилось с просьбой разобраться в ситуации, начисление платы за отопление в доме по ул. Мира производилось, исходя из объема потребления тепловой энергии, определенного по показаниям общедомового прибора учета. Показания предоставляла управляющая организация, что подтверждается отчетами ОДПУ по суточному потреблению тепловой энергии. 

– Однако, по информации УК, при проведении детальной диагностики всех составляющих узла учета выявлено некорректная работа датчика температуры. На основании данного факта, потребителям многоквартирного дома по ул. Мира, 18 будет произведен перерасчет с использованием среднемесячного объема потребления, определенного по прошлому отопительному периоду, – заверили в ресурсоснабжающей организации. 

 

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