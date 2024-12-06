Жильцам дома на ул. Мира в Волгограде пересчитают плату за отопление





В Волгограде жильцы дома №18 по ул. Мира получили квитанции на оплату отопления с немыслимыми цифрами. Как рассказали горожане, тепло в квартирах обошлось им в суммы до 12 тысяч рублей. И это стало поводом для разбирательств. Как итог, сообщает ИА «Высота 102», – волгоградцам обещают произвести перерасчет в ближайшее время.

По информации компании «Концессии теплоснабжения», куда информагентство обратилось с просьбой разобраться в ситуации, начисление платы за отопление в доме по ул. Мира производилось, исходя из объема потребления тепловой энергии, определенного по показаниям общедомового прибора учета. Показания предоставляла управляющая организация, что подтверждается отчетами ОДПУ по суточному потреблению тепловой энергии.

– Однако, по информации УК, при проведении детальной диагностики всех составляющих узла учета выявлено некорректная работа датчика температуры. На основании данного факта, потребителям многоквартирного дома по ул. Мира, 18 будет произведен перерасчет с использованием среднемесячного объема потребления, определенного по прошлому отопительному периоду, – заверили в ресурсоснабжающей организации.